Politie controleert alcoholverkoop na examens 22 juni 2018

De politie Neteland zal de komende dagen strenge controles uitvoeren naar aanleiding van het einde van de examenperiode. Om overmatig drankgebruik bij jongeren te voorkomen, zal onder meer de verkoop van alcohol sterk gecontroleerd worden.





"Bij het einde van de examenperiode mag de riem eraf en dat mag natuurlijk gevierd worden. Maar sommige jongeren doen dat iets te uitbundig. Zo merken we spijtig genoeg elk jaar overmatig drankgebruik - binge drinking - met vaak ernstige gevolgen", klinkt het bij politie Neteland.





Vanaf vandaag tot en met vrijdag 29 juni organiseert politie Neteland daarom extra toezicht en hanteert ze een nultolerantie voor handelaars en uitbaters. Zo moeten de uitbaters van 24-uurshops en automaten alcoholische dranken verwijderen. Alle cafés en jeugdhuizen moeten ook stipt rekening houden met het sluitingsuur, en er mag absoluut geen drank verkocht worden aan -16-jarigen. Er staan boetes op van 300 tot 6.000 euro. "We vragen ook aan iedereen om jongeren aan te spreken bij overmatig drankgebruik en je verantwoordelijkheid op te nemen. In het ziekenhuis worden elk jaar jongeren bijna in coma opgenomen." (JVN)