Politie Balen-Dessel-Mol is snelst ter plaatse bij levensbedreigende situaties Kristof Baelus

15 november 2018

12u19 0 Herentals Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals ontving van minister Jan Jambon de gemiddelde aanrijtijden van de politiezones uit de Kempen van de voorbije vijf jaar. Van Camp stelde vast dat deze tijden zeer scherp blijven en er zo kort op de bal gespeeld kan worden. In sommige gevallen kan dit zelfs levens redden.

Omdat niet elke oproep even dringend is werken de zones met prioriteitscodes. Bij code 0 doet er zich een levensbedreigende situatie voor. Alle ploegen in de Kempen zijn dan binnen de 10 minuten ter plaatse in 2017. Balen-Dessel-MOl heeft de beste score met een aanrijtijd van 6 minuten en 43 seconden.

“Deze scherpe aanrijtijden verhogen het veiligheidsgevoel bij de burger en ze vergroten de pakkans van criminelen. Ik vind het dus logisch en goed dat onze zones zich daar op inzetten”, zegt Van Camp.

Bij code 1 is er een zeer dringende interventie nodig. Het gaat hier om bijvoorbeeld inbraken waarbij de daders nog aanwezig zijn. Zone Geel-Laakdal-Meerhout heeft hier de beste aanrijtijd met 7 minuten en 34 seconden. Het is hier opvallend dat zone Neteland er 17 minuten en 30 seconden over doet, terwijl de aanrijtijd vorig jaar slechts 10 minuten bedroeg.

Code 2 zijn dringende interventie zoals een verkeersongeval met lichamelijke letsels. Weer scoort zone Geel-Laakdal-Meerhout hier het best met een aanrijtijd van 9 minuten en 43 seconden.

Voor een routine opdrachten en niet-dringende opdrachten waarbij er niet meteen sprake is van tijdsdruk is weer zone Geel-Laakdal-Meerhout de snelste in de Kempen.

“Dankzij de doorgevoerde hervormingen komt er ruimte vrij die de politie toelaat om zich te concentreren op haar basistaken. Ook zullen geseinde criminelen binnenkort geen kant meer uit kunnen op onze wegen via het nationale ANPR-cameraschild. Dit systeem zal op termijn wel 3.000 camera’s tellen”, zegt Van Camp.