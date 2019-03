Politicasters2200 maken ludiek carnavalsnummer met burgemeester in hoofdrol: ‘Mien waar is je feestneus’ Kristof Baelus

01 maart 2019

11u44 0 Herentals De Politicasters2200 doken de studio in voor de opname van een Herentals carnavalslied. De tekst is Politicaster waardig, er wordt duchtig gedold met de lokale politiek.

Op de Facebookpagina van Politicatsters2200 kan je dagelijks grappige uitspraken vinden over de lokale politiek. De groep werd in het leven geroepen na de moeilijkheden bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Op het vlak van een carnavalsstoet moet Herentals de duimen leggen voor de buren uit Herenthout”, zegt Elle Van Loy, mede-initiatiefneemster. “Maar in Herentals is het zeker geen droevige bedoeling, ook in onze stad kunnen we soms lachen. Met dit carnavalslied over onze politiek hopen we wat extra leven in de brouwerij te brengen.”

De titel van de song is ‘Mien waar is je feestneus’, een tekst die geschreven werd in de woelige periode tussen de verkiezingen en de installatievergadering van het nieuwe schepencollege. “De aanloop naar de verkiezingen, de knopen die moesten doorgehakt worden bij CD&V en de personen die de felbegeerde lintjes in de wacht sleepten waren een bron van inspiratie voor het lied”, zegt Christel Peeters die te tekst schreef.

De Politicasters konden zangers Aida Vermeulen overhalen om de tekst in te zingen in een studio in Heist-op-den-Berg, Elle Van Loy maakte er een echte videoclip bij. “Mochten er politici in Herentals zijn die zich aangesproken voelen, weet dan dat het alleen maar om te lachten is”, zeggen de initiatiefnemers.