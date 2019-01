Pianoduo Symbiosis concerteert in Lakenhal van Herentals Jef Tegenbos

30 januari 2019

Drie jaar geleden kreeg Herentals er een muzikale parel bij. Pianisten Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans sloegen de handen in mekaar, en vormen sindsdien ‘Symbiosis’. Het was de start van een succesvolle samenwerking. Met hun programma’s trekt het duo niet alleen door België. Ook Nederland is vaak een uitvalsbasis.

Elisabeth Crommelynck is in Herentals al meer dan tien jaar een hoog aangeschreven pianiste. Ze opende destijds in haar woonplaats, met een aperitiefconcert, cultuurcentrum ‘t Schaliken.

Symbiosis debuteerde drie jaar geleden met ‘Europalia’. Eén jaar later was er met ‘Fiesta Slavonica’ een geslaagde opvolger. Intussen hebben de pianisten hun derde programma klaar. ‘Invitation au Voyage’ zorgt voor een reis doorheen het Franse muzieklandschap. Symbiosis vertolkt Franse pareltjes voor piano, vierhandig en solo, met werken van onder meer Debussy, Bizet, Poulenc en Fauré.

Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans zijn op vrijdag 8 februari te gast in de Lakenhal van Herentals. Het concert voor eigen volk begint om 20.30 uur. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen aan de prijs van 15 euro. Aan de kassa kost een ticket 18 euro. Reserveren kan via e-mail: contact@pianoduosymbiosis.com.