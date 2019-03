Pianist Liebrecht Vanbeckevoort concerteert in Sint-Niklaaskerk Jef Tegenbos

25 maart 2019

12u12 0

In de Sint-Niklaaskerk van Morkhoven is op vrijdag 29 maart pianist Liebrecht Vanbeckevoort te gast. De laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano in 2007, brengt de Via Crucis van Franz Liszt. Die componeerde het werk oorspronkelijk voor gemengd koor, solisten, orgel of piano. Liebrecht Vanbeckevoort gaat de uitdaging aan om in de latere versie voor piano solo het leven en lijden van Jezus, in veertien staties van de kruisweg, met muzikale schilderingen en reliëfs op te roepen. Daarnaast brengt hij een aantal koralen van Johann Sebastiaan Bach.

De avond begint om 20 uur. Een ticket kan in voorverkoop verkregen worden aan de prijs van 18 euro in ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Telefoon: 014/21.90.88. De avond zelf bedraagt de toegang 20 euro. Het concert is een organisatie van Heilige Huisjes.