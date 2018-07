Peter De Grote komt naar de Kempen SAGAN START IN BORETTI NA-TOURCRITERIUM TOON VERHEIJEN

25 juli 2018

02u40 0 Herentals De aanhouder wint, dat is duidelijk. Voor het na-Tourcriterium is de organisatie van Herentals Fietste & Feest er in geslaagd om niemand minder dan Peter Sagan aan de start te krijgen. De vorige jaren lukte dat net niet.

Wielerfanaten noteren het best al met stip in de agenda. De showman van het wielerpeloton, maar ongetwijfeld ook de beste renner van het moment komt naar de Kempen. Hij zal mee rondjes komen rijden rond de Herentalse kerktoren tijdens het na-Tourcriterium op 2 augustus. Mede-organisator en ex-wereldkampioen Erwin Vervecken kreeg de officiële bevestiging dat het Boretti na-Tourcriterium Peter de Grote mag ontvangen. Hij plaatste maandagavond zijn handtekening. "Derde keer goede keer", lachen voorzitter Charles Van de Wouwer en PR-verantwoordelijke Bart Timperman. "Vorig jaar lukte het net niet omdat hij sponsorverplichtingen had in Polen. De renner moet willen, maar hij moet ook mogen van zijn ploeg én niet opgeëist worden door de sponsors. We hebben een gat in de lucht gesprongen, want vorig jaar hadden we op dit moment nog niemand."





Drie truien

Het is de veertiende keer dat het na-Tourcriterium wordt georganiseerd, maar het is nog maar de vierde keer dat een wereldkampioen aan de start zal staan. Eerder hadden ze in Herentals al wel Tom Boonen, Philippe Gilbert en Rui Costa. "Nu hebben we met Sagan eigenlijk drie truien", lacht de organisatie. "Een wereldkampioen, een Slovaaks kampioen én (hopelijk) de groene trui in de Tour. Budgettair is het natuurlijk een zware maar het is niet extravagant in vergelijking met andere toppers", aldus Timperman nog.





Nog namen

Peter Sagan is dus de eerste en ongetwijfeld de belangrijkste op de lijst. Nu moeten de andere renners nog vastgelegd worden. Die namen zullen de komende dagen volgen. "Je hebt altijd een prioriteitenlijstje waarvan iedereen weet dat daar namen als Sagan, Froome of Van Avermaet opstaan", zegt Timperman. "We kijken immers niet alleen naar de Tourrenners, maar ook naar renners die in het voorjaar van zich laten horen hebben. En we willen ook renners uit de eigen streek een kans geven. Zo zal onder meer de winnaar van de Grote Prijs Rik Van Looy bij ons starten. Niet de grote goden, maar mensen komen ook kijken voor het lokaal talent aan het werk te zien." Als Peter Sagan het podium van het criterium haalt, krijgt hij mogelijk bloemen van Jolien Van Loy. Deze andersvalide jonge vrouw was vorig jaar voor het eerst in een staprobot van 'To Walk Again' aan de slag als bloemenmeisje op het Boretti na-Tourcriterium. Wout Van Aert, die peter is van To Walk Again, zal er in Herentals helaas niet bij zijn op 2 augustus. "Wout zit dan in de voorbereiding van het EK naar Denemarken", aldus Van de Wouwer mee.