Perkje rond nieuw speeltuig in stadspark aangepakt na klachten inwoners Kristof Baelus

15 maart 2019

10u57 0 Herentals Dit jaar werd het stadspark voorzien van een glijbaan voor de allerkleinsten, omdat de ondergrond drassig is werd het tot nu toe niet veel gebruikt. Na enkele klachten hierover aan het adres van Pascal Van Nueten (N-VA), schepen van groen en milieu, komt de stad met een oplossing.

Na een korte tijd was de ondergrond aan de nieuwe glijbaan in het stadspark omgetoverd in een modderpoel, hierdoor was het speeltuig weinig in trek. De stad kwam met een oplossing op de proppen door het perkje in te zaaien met gras.

“Door het zaaien van het gras kunnen we een structurele oplossing bieden. Bij de plaatsing van het toestel moest de aannemer het gras verwijderen, hierdoor is het nu al snel een modderpoel”, zegt Van Nueten. “Momenteel is de ruimte afgesloten om het gras te laten ingroeien, binnenkort hopen we dat de kleinsten zich weer kunnen uitleven in het stadspark.