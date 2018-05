Paula en Jos zijn zestig jaar getrouwd 23 mei 2018

In de Ernest Claesstraat in Herentals vierden Jos Dieltjens en Paula Van der Veken hun 60ste huwelijksverjaardag. Jos, die in de Britse Basis in Olen werkte, werd in Olen geboren. Paula, die als poetsvrouw aan de slag was in de vroegere kinderkliniek, is een geboren en getogen Herentalsenaar.





Ze zijn de ouders van Olga en Luc en de grootouders van Digna, Sanne en Lisa. Jos is lid van de biljartclub, die zijn thuishaven heeft in café Den Beiaard, op de Grote Markt in Herentals.





(TJH)