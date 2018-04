Passagier zwaargewond bij klap tegen boom 30 april 2018

In de Diamantstraat, de brug over E313 aan Herentals-Industrie, is zaterdagavond omstreeks 23 uur een auto uit de bocht gevlogen en aan de linkerzijde van de weg in de berm gedoken. Daar klapte het voertuig tegen een boom.





De bestuurder, een 31-jarige Roemeen die in Herentals woont, bleef ongedeerd. Hij legde wel een positieve ademtest af, waarop zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingehouden. Zijn passagier, een 28-jarige Roemeen, moest door de brandweer bevrijd worden en verkeerde even in levensgevaar. Inmiddels is hij wel stabiel. Het gaat om twee werknemers van een transportfirma op Herentals-Industrie. De bestuurder werkt als mecanicien bij het bedrijf, de passagier als trucker.