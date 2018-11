Parket wil dertiger laten interneren na zwaar partnergeweld JVN

20 november 2018

14u16 0 Herentals De 33-jarige Xan S. uit Herentals stond dinsdagochtend voor de correctionele rechtbank in Turnhout terecht voor zwaar partnergeweld. Het parket wil hem psychiatrisch laten onderzoeken met het oog op internering.

Het partnergeweld deed zich voor op 29 september van dit jaar. S. zit sindsdien achter de tralies. Openbaar aanklager Ellen De Ketelaere stelde bij het begin van het proces voor om de man psychiatrisch te laten onderzoeken. “Met het oog op internering. Op basis van enkele zorgwekkende uitspraken die hij gedaan heeft”, aldus de aanklager.

Zo had Xan S. na zijn arrestatie aan de politie de ‘zware verwondingen’ getoond die zijn vriendin bij hem had toegebracht. In werkelijkheid waren er helemaal geen verwondingen te zien. En toen hij een foto van zijn vriendin voorgeschoteld kreeg, antwoordde S.: “Dat is mijn vriendin niet. Dat is de demoon die vannacht in de kamer was.”

Xan S. heeft al een uitgebreid strafblad. Hij werd al één keer veroordeeld door de jeugdrechter, veertien keer door de politierechter en zestien keer door de correctionele rechtbank. Volgens zijn advocate liep het al op jonge leeftijd mis. “Zijn vader is overleden toen hij 3 jaar was. Zijn moeder raakte verslaafd aan medicatie om die dood te verwerken. Vanaf hij 12 jaar was, heeft ze die medicatie ook aan hem gegeven: slaapmiddelen, antidepressiva, … Zijn grootmoeder was zijn enige steun, maar toen ook zij overleed, is zijn situatie geëscaleerd.” De advocate benadrukt dat S. nog altijd samen is met zijn vriendin. De vrouw is ook zwanger van hem. De advocate hoopt op een voorwaardelijke straf zodat S. kan werken aan zijn medicatiegebruik. De rechter beslist op 27 november of er een psychiatrisch onderzoek komt.