Parket eist 14 maanden voor drugsfeiten 13 februari 2018

03u11 0

Nick D. werd op 6 juli 2017 aangehouden aan de Mediamarkt op de Keyserlei in Antwerpen, daar stal hij meerdere goederen en bedreigde de security met een vouwmes. Opvallend is dat de man eigenlijk op weg was naar zijn afspraak in de stad om af te raken van zijn drugsverslaving. "De beklaagde had niet alleen goederen gestolen, hij was ook nog in het bezit van cannabis en dat terwijl hij op weg was naar zijn afspraak rond drugsbegeleiding", vertelt de openbare aanklager. "Hij had al twee probaties lopen, werd vrijgelaten en werd daarna opnieuw opgepakt, ook vertoonde hij wangedrag bij zijn drugsbegeleider." Een maand voor deze feiten werd Nick D. opgepakt aan het skatepark in Herentals voor het bezit van speed. De beklaagde zegt zelf spijt te hebben van zijn gedrag en wil zijn leven herpakken, maar daar heeft de openbare aanklager geen oren naar. Hij eist voor beide straffen samen 14 maanden cel en geldboetes. Vonnis op 12 maart. (MVBO)