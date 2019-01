Pannenkoekenslag KLJ Noorderwijk Kristof Baelus

14 januari 2019

16u45 0 Herentals De oudste meisjesgroep van KLJ Noorderwijk gaan weer aan de slag en zal voor de inwoners van Herentals en omstreken op 3 februari pannenkoeken bakken. Tussen 11 uur en 19 uur is iedereen welkom in het KLJ lokaal in Noorderwijk.

Je kan kiezen uit een kinderportie (1 pannenkoek), een gewone portie (2 pannenkoeken) of pannenkoeken met ijs. Je kan zowel vooraf bestellen als last minute beslissen, al loop je dan wel het risico dan de pannenkoeken helaas uitverkocht zijn. Vooraf bestellen kan via een mailtje naar kljpannenkoekenslag@hotmail.com.