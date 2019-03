Ouderraad van (W)Onderwijs

serveert ‘zomertijd-ontbijt’ Jef Tegenbos

16 maart 2019

12u40 0

Op zondag 31 maart, de dag waarop de zomertijd wordt ingevoerd, pakt de ouderraad van basisschool (W)Onderwijs, gevestigd in de Nonnenstraat in Herentals, uit met een ‘Zomertijd-ontbijt’. Er is keuze uit drie mogelijkheden: een gewoon ontbijt kost 10 euro, voor een cava-ontbijt voor twee personen is dat 35 euro. De prijs voor een kinderontbijt bedraagt 6 euro.

Het ontbijt wordt aan huis geleverd tussen 8 uur en 9 uur of tussen 9 uur en 10 uur. Buiten Herentals, in de straal van maximum 15 kilometers, is dat tussen 8 uur en 10 uur. Afhalen in de school is eveneens mogelijk tussen 8 uur en 10 uur. Info: ouderraad.wonderwijs@kosh.be. Bestellen kan tot uiterlijk 20 maart.