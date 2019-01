Ouderraad ‘t Klavertje serveert

ontbijt aan huis voor Valentijn Jef Tegenbos

23 januari 2019

14u35 0 Herentals De ouderraad van vrije basisschool ‘t Klavertje uit Noorderwijk, pakt dit jaar opnieuw uit met een ontbijt aan huis. Het ‘Valentijnsontbijt’ wordt op zondag 10 februari door de vrijwilligers gratis afgeleverd.

De organisatoren hopen dit jaar 700 ontbijten op 120 verschillende adressen te kunnen bezorgen. Niet alleen inwoners van Noorderwijk, ook families die woonachtig zijn in Herentals, Morkhoven, Wiekevorst, Herenthout, Voortkapel en Olen-centrum kunnen deelnemen.

Het ontbijt voor volwassenen kost 9 euro, dat voor kinderen 6 euro. Zij krijgen nog een extra geschenkje. Er is eveneens een vegetarische versie beschikbaar. De ontbijten worden, naar keuze, geleverd tussen zeven en acht uur, acht uur en negen uur of negen uur en tien uur. Bestellen kan tot uiterlijk eind deze week via de website: www.ouderraad.org. Daar kan ook de keuze gemaakt worden.

De opbrengst gaat naar de vestigingen van ‘t Klavertje. Directie en leerkrachten kunnen zelf projecten voordragen die door de ouderraad financieel gesteund worden.