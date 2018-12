Oude brug maakt plaats voor nieuwe stalen boogbrug Kristof Baelus

01 december 2018

15u12 0 Herentals Dit weekend zijn de afbraakwerken aan de oude brug van Herentaks ter hoogte van de Lierseweg begonnen. Zo maakt de brug plaats voor een nieuwe, hogere stalen boogbrug. De nieuwe brug ligt momenteel al naast de oude brug.

Doordat de nieuwe brug reeds naast de oude brug ligt zal deze tijdelijk als omleidingsweg gebruikt worden. Hierdoor zal de hinder tijdens de werken dus zeer beperkt blijven. De Vlaamse Waterwegen verhoogt nu de brug van herentals ter hoogte van de N13 Lierseweg. “Het verhogen van de brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal”, zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg.

In juni werd er gestart met de bouw van de nieuwe brug, stroomopwaarts naast de bestaande brug. De afbraak van de oude brug gebeurd in verschillende stappen. Zo is eerst het middenstuk verwijderd. Hiervoor is het scheepvaartverkeer vorig weekend volledig gestremd. Maandag -vandaag- zal het resterende gedeelte op de rechteroever worden afgebroken. Dinsdag zal het resterende gedeelte op rechteroever worden afgebroken. Op beide dagen zal het scheepvaartverkeer gedeeltelijk gesloten zijn.

Half juni zal de nieuwe brug op zijn definitieve locatie geplaatst worden. De brug heeft een grote overspanning van 128 meter en een nuttige breedte van 16,10 meter.

Wie de afbraak wil volgen kan dit doen vanaf de kijklocatie stroomafwaarts op de rechteroever. De parkeergelegenheid is er wel beperkt.