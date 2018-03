Oud-wielerkampioen Eugeen Van Roosbroeck (89) overleden 30 maart 2018

Oud-wielerkampioen Eugeen Van Roosbroeck is op 89-jarige leeftijd overleden in Noorderwijk. Van Roosbroeck was de oudste nog levende Belgische gouden medaillewinnaar op de Olympische Spelen. In 1948, op de spelen in Londen, veroverde hij de Olympische titel in de ploegentijdrit samen met Leon De Lathouwer en Lode Wouters. Acht jaar geleden kreeg hij na 62 jaar eindelijk zijn gouden medaille. Eugeen en zijn ploegmakkers wisten na de wedstrijd niet dat ze gewonnen waren. Van Roosbroeck behaalde 11 zeges en reed voor 6 ploegen. De man is 89 jaar geworden. (MVBO)