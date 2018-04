Opnieuw sluikstort in De Molekens 12 april 2018

02u30 0

Aan de glascontainers in wijk De Molekens in Herentals werd opnieuw sluikstort gesignaleerd. Vorige week zondag lagen er al afvalzakken, daar kwamen dinsdag stukgeslagen tegels en tuingerief bij.





"Sluikstort is nog steeds een probleem", zegt schepen van Milieu Mien Van Olmen (CD&V). De politie Neteland gaf in 2017 al aan dat ze twee mobiele camera's gaan plaatsen om de daders in de gaten te houden in de zone (Herentals, Grobbendonk, Vorselaar, Herenthout en Olen). Tot nu toe werd het afval doorzocht in de hoop identiteitsgegevens te vinden, maar veel sluikstorters weten dat", zei commissaris Dirk van Peer toen. De mobiele camera's worden nog aangekocht. Sluikstort gezien? Meld het via info@herentals.be of via de stadsdiensten. (MVBO)