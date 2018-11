Opmerkelijke benzineprijzen bij Pollet Herentals Kristof Baelus

26 november 2018

16u45 0 Herentals Bij Pollet Herentals op de Aarschotseweg zijn de brandstofprijzen opmerkelijk anders dan bij de andere tankstations in de buurt. Hier betaal je voor een liter diesel minder dan voor benzine.

Op 26 november kon je bij Pollet Herentals één liter benzine EURO 98 tanken voor 1,427 euro, een liter diesel kost je 1,455 euro. Opmerkelijk is dat in alle omliggende tankstations in de omgeving de dieselprijs nog net iets goedkoper is dan de benzineprijs. Enkel bij Lukoil even verderop konden we hetzelfde fenomeen vaststellen. Hier wilden ze niet reageren.

Bij Pollet Herentals wisten ze ons te vertellen dat de officiële dieselprijzen fors zijn gestegen door accijnzen. Hun kortingen op de officiële prijs zijn hetzelfde gebleven waardoor hun benzineprijzen lager zijn dan hun dieselprijzen. Andere tankstations passen naar alle waarschijnlijkheid hun kortingen aan zodat hun dieselprijs nog net onder hun benzineprijzen ligt.

Dat de tankstations op de Antwerpseweg in geel nog een stuk goedkoper zijn komt door de concurrentie van de grote merken op die plaats. Tankstations op andere plaatsen doen niet mee met deze extreme kortingen. “Kleinere firma’s zoals wij kunnen zelfs niet op tegen deze enorm lage prijzen in Geel”, klinkt het bij Pollet.