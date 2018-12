Opleiding in samenwerking met VDAB is succes voor ’t Gerief Wouter Demuynck

Dienstenbedrijf ‘t Gerief uit Herentals besloot om samen te werken met VDAB om extra kansen te bieden aan mensen die niet over alle basisvaardigheden beschikken om te starten als huishoudhulp. Ze organiseerden de opleiding ‘particulier schoonmaken’. Afgelopen donderdag werden de diploma’s van zes kandidaten uitgereikt tijdens een afstudeerfeestje. Bij dat diploma hoort ook een vast contract waardoor ze binnenkort aan de slag kunnen bij klanten van ‘t Gerief.

’t Gerief zoekt nog steeds huishoudhulpen die willen poetsen bij mensen thuis. “Voor ons is het evident dat we hen begeleiden waar mogelijk. Voor niet-Nederlandstalige mensen hebben we bijvoorbeeld een taalcoaching-traject”, vertelt directeur Hans Bouwen. “In het voorjaar organiseren we opnieuw de opleiding ‘particulier schoonmaken’. Dus iedereen die zin heeft om te werken als huishoudhulp, is zeer welkom om te solliciteren. Beschik je over voldoende vaardigheden, mag je onmiddellijk aan de slag, en anders kan je deelnemen aan deze gratis opleiding.”