Open Vld HNM wil "alledaagse problemen oplossen" 31 augustus 2018

02u37 0 Herentals De partij Open Vld HNM heeft haar verkiezingsprogramma gelanceerd. Door HNM mee in de lijstnaam op te nemen, willen de liberalen aangeven dat ze zich inzetten voor iedere inwoner van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.

Open Vld HNM trekt met Nathalie Van Sande als lijsttrekker naar de kiezer. Met de nieuwe naam wil de partij aantonen dat lokale verkiezingen de nationale partijpolitiek overstijgen. "Wij werken voor iedere inwoner van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De liberale ideologie is een basis, maar we kijken vooral naar wat het beste is voor onze stad, deelgemeenten en inwoners", klinkt het.





Als slogan kiest Open Vld HNM voor 'Gewoon Doen', net als de nationale partij.





"We blijven wel ambitieus, maar we willen geen loze beloftes doen. Eerst de dagelijkse bekommernissen van de inwoners oplossen in plaats van grote dromen te verkopen. Handen uit de mouwen, voeten op de grond: laten we daar maar eens mee beginnen", zeggen Nathalie Van Sande en Dirk Van Thielen. "Het programma bevat zeer evidente zaken zoals de veiligheid van onze schoolkinderen, een betere verkeerssituatie op de knelpunten, het bestrijden van sluikstorten, zwerfvuil uit het straatbeeld krijgen, een strenger parkeerbeleid en een hardere aanpak van woninginbraken." (JVN)