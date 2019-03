Op pad met kinderfiguurtje Karel in kasteel Le Paige Kristof Baelus

17 maart 2019

16u55 0 Herentals Voor het 20-jarig bestaan van kinderfiguurtje Karel kan je in Koetshuis Le Paige elke vrijdag, zaterdag en zondag nog tot en met 28 april deelnemen aan een interactieve tentoonstelling. Voor de kinderen is er een zoektocht, de ouders kunnen genieten van een mini-tentoonstelling.

Al 20 jaar brengt schrijfster en illustrator Liesbet Slegers de verhalen van Karel tot leven in haar kinderboeken. Ondertussen kreeg Karel al 15 jaar een vriendinnetje, Kaatje.

Om de verjaardag van het kinderfiguurtje te vieren zal Liesbet Slegers tal van activiteiten organiseren. In kasteel Le Paige ging dit weekend een interactieve tentoonstelling van start.

Ontdekkingstocht

“Elke ruimte geeft een specifiek thema weer, de kinderen kunnen er op een groot bord een tekening van Karel vinden. Op de achterkant staat een tekstje, nadien moeten ze een vraag oplossen en in sommige kamers een popje in de vorm van Karel zoeken”, zegt Liesbet. “Het is de bedoeling dat de kinderen op deze manier doorheen de tentoonstelling wandelen en zelf op ontdekkingstocht gaan.” In elke ruimte kunnen de kinderen ook spelen.

De start van de tentoonstelling kon rekenen op heel wat fans van Karel, blijkbaar zijn ook mama’s en papa’s en oma’s en opa’s fan van het figuurtje. “Het is een leuke tentoonstelling, met voldoende ruimte voor de kinderen om te spelen”, zegt papa Romeo Pardon. “Jammer dat Joe en Georges nog niet zelf kunnen lezen maar het is zeker een ervaring voor hen. Beneden kunnen ook de ouders de werken van de schrijfster bekijken.”