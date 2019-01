Ook bij bakkerij A Tatin alle hens aan dek voor Verloren Maandag Kristof Baelus

07 januari 2019

17u24 0 Herentals Verloren Maandag is een jarenlange traditie waarbij elk gezin appelbollen en worstenbroden op tafel zet. Voor bakkers is het een van de drukste dagen van het jaar. Ook bij A Tatin in Herentals.

Bij A Tatin gaan op verloren maandag enkele honderden worstenbroden en appelbollen over de toonbank. “Het is hard werken, wij hebben drie bakkerijen, maar wij maken alles in onze bakkerij in Herentals, klinkt het bij A Tatin. “Om onze drie winkels te bevoorraden, bakken wij honderden worstenbroden en appelbollen.” Intussen was een massale verwarring ontstaan of Verloren Maandag toch niet volgende week zou zijn, maar gezien de verkoop in de bakkerijen, lijkt twijfel uitgesloten.