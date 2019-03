Ontmoetingshuis De Dorpel opent een naaiatelier Jef Tegenbos

26 maart 2019

Met de steun van de plaatselijke afdeling van Rotary, die voor de financiering heeft gezorgd, heeft vzw De Dorpel uit Herentals een naaiatelier kunnen oprichten. Tijdens de officiële opening werd in het ontmoetingshuis een demonstratie gegeven met de naaimachines en de strijkmogelijkheden.

“Het naaiatelier komt ter ondersteuning van de winkel in tweedehandskledij, inclusief de kinderkleding’, zegt Patrik Bulteel, voorzitter van de vzw. “Met dit atelier is er nu de mogelijkheid om de kleding te herstellen en te verkopen, zodat we een bijkomende vorm van inkomsten hebben. Daarnaast hebben we nu de gelegenheid om, met het inrichten van cursussen, de bestaande hobbywerking uit te breiden. Daardoor is er tegelijk een vorm van opleiding.”

De Dorpel is gevestigd in de Boerenkrijglaan 16 in Herentals. Het ontmoetingshuis is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 16.30 uur, op zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur. De dorpelshop met tweedehandskleding kan bezocht worden op woensdag en vrijdag van 13.30 uur tot 16 uur.