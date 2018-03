Onderwijs voor hoogbegaafden breidt uit naar Limburg en Oost-Vlaanderen 30 maart 2018

02u27 1 Herentals Het vrije onderwijs Arkades, met nu al een basisschool in Herentals, gaat uitbreiden naar Limburg en Oost-Vlaanderen. In Houthalen en Gent komen er nieuwe basisscholen in samenwerking met de Lucerna-scholen. Het innovatieve onderwijsconcept van Arkades uit Herentals focust op meer- en hoogbegaafde kinderen.

"We hebben intussen vijf jaar ervaring op de teller", zegt directeur Elke Coorens. "Dat die expertise nu elders zal gebruikt worden, is goed nieuws voor veel kinderen", zegt Coorens. "Sommige kinderen worden binnen het klassieke onderwijs te weinig gestimuleerd om zich cognitief, emotioneel of lichamelijk te ontplooien", weet Coorens. "Zonder afbreuk te willen doen aan de waarde en inzet van het klassieke onderwijs, zien we dat sommige kinderen er heel ongelukkig worden. Binnen onze aanpak, waar we met kleinere groepen werken, kunnen kinderen zich op hun eigen tempo ontwikkelen.





Gent en Houthalen

"Dat we nu ook gaan starten in Gent en Houthalen is voor mensen uit die provincies echt goed nieuws", zegt Elke. "Wij weten dat de vraag overal groot is. Ook in Herentals hebben we ouders die van ver komen om hun kind in te schrijven."





Arkades geeft op dit moment in Herentals les aan een 50-tal kinderen. Zowel in Gent als in Houthalen wordt gestreefd naar 36 kinderen.





"In de ideale situatie kunnen we op beide plaatsen drie groepen van 12 kinderen vormen", becijferde Coorens. (MVBO)