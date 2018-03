Ondergrondse parking in Molenvest? 05 maart 2018

Door de grote mobiliteitsdruk ijvert N-VA voor een ondergrondse parking in de Molenvest. Omwonenden klagen al langer de parkeer- en mobiliteitsproblematiek in hun buurt aan en met twee kOsh-campussen en de komst van een nieuwe kunstencampus wordt het verkeer er niet veiliger op. "We vrezen dat de enorme toevloed van leraars en studenten moeilijk op te vangen wordt. De parkeerdruk daar is nu al problematisch", zegt gemeenteraadslid Stefan Verraedt (N-VA). N-VA stelt een ondergrondse parking voor. "Die optie is nog nooit degelijk onderzocht." (MVBO)