Oldtimer brandt uit op parking 06 maart 2018

Op de parking tussen Zaal Nieuwland aan de Nederrij 100 en Total-tankstation in Herentals is gisteren een oldtimer uitgebrand. De auto stond voor de slagboom om de parking op te rijden toen de auto plots stil viel en begon te roken. Daarna vloog de Opel-oldtimer in brand, daarmee raakte ook het toestel verhit om de slagboom voor de parking te kunnen openen en smeulde stuk. Er raakten geen andere auto's beschadigd, er vielen ook geen gewonden. (MVBO)