Oldieavond van pater Kristiaan Jef Tegenbos

08 november 2018

In zaal ‘t Hof, op de Grote Markt van Herentals, heeft op zaterdag 10 november de 38ste editie van de oldieavond, ten voordele van de werken die pater Kristiaan steunt.

Zo gaat hij met de opbrengst onder meer speelgoed kopen voor kansarme kinderen. Naast aalmoezenier van de foorkramers en de circusmensen, is pater Kristiaan eveneens proost van de scouts van Lille en Herentals. Het zijn zij die de avond gezamelijk organiseren. De deuren zijn geopend vanaf 20.30 uur. De toegang bedraagt 6 euro of 4 euro in voorverkoop.

Chauffeurs van garage KIA uit Herentals zorgen voor een gratis shuttledienst. Vrije giften worden eveneens aan het project van de pater geschonken. Frank Rastelli en DJ Bex zijn de muziekmakers van dienst.