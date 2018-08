Oefenen op de stemcomputers 18 augustus 2018

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. Die dag moet u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen. Wilt u toch vooraf nog even oefenen? Dat kan van 1 september tot 5 oktober aan het stadsloket, in dienstencentrum Convent2 en in de bibliotheken van Herentals en Noorderwijk. Iedereen is welkom tijdens de openingstijden. Groepen maken een afspraak met de dienst Communicatie (014/28.50.50).





(WDH)