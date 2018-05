OCMW-voorzitter stapt uit politiek CD&V VERLIEST VOOR VERKIEZINGEN ÉÉN VAN Z'N BOEGBEELDEN JEF VAN NOOTEN

09 mei 2018

02u42 0 Herentals CD&V in Herentals moet het bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober stellen zonder Fons Michiels. Na een carrière van 30 jaar stopt de OCMW-voorzitter met politiek. Hij wil meer tijd vrij maken voor zijn familie.

Fons Michiels (60) zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer zijn. Vanaf januari 2019, wanneer de volgende legislatuur begint, wil hij na een politieke carrière van 30 jaar meer tijd besteden aan zijn gezinsleven. Ook wil hij meer aandacht geven aan zijn andere activiteiten zoals zijn bestuur-engagement bij de Herentalse scholengemeenschap KOSH. "Het was niet zo'n eenvoudige beslissing want de helft van mijn leven heeft tot nu toe in het teken gestaan van de Herentalse politiek", vertelt Fons Michiels.





Pionierswerk

"Inhoudelijk heb ik hard en graag gewerkt aan heel veel concrete dossiers, soms was het pionierswerk. Dit kon alleen maar omdat ik al die jaren heb kunnen rekenen op zeer bekwame, betrouwbare en geëngageerde stadsmedewerkers. Ik vind het trouwens nog steeds een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van het OCMW van Herentals. Daarvoor wil ik uitdrukkelijk dank zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat binnen CD&V Herentals de waarden waar ik voor sta nog helemaal gedeeld worden, maar het is nu aan de jongere generatie met hun talenten om die helemaal in de praktijk te brengen." Nu Fons Michiels de politiek vaarwel zegt, verliest CD&V één van zijn boegbeelden. Tijdens zijn 30-jarige carrière in de gemeentepolitiek was hij 24 jaar schepen of OCMW-voorzitter.





Dienstverlening uitgebreid

"Fons Michiels was voor de eerste keer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 1988. In 1989 werd hij schepen van Jeugd & Ontwikkelingssamenwerking, Bibliotheken en Informatica. Nadien werd hij OCMW-voorzitter van 1995 tot 2001 en sinds 2007 is hij dat opnieuw", zegt partijvoorzitter Mia Snoeys-Hermans. "Onder zijn voorzitterschap breidde de dienstverlening van het OCMW, van het Woonzorgcentrum Sint-Anna en van het ziekenhuis enorm uit. Ook de intergemeentelijke samenwerking en de sociale economie-initiatieven kenden een grote groei.Wij vinden het zeer jammer dat we Fons volgende legislatuur moeten missen. Maar wij begrijpen en respecteren zijn keuze. CD&V Herentals is Fons bijzonder erkentelijk, en garandeert tegelijk dat Fons' werk en aandachtspunten met frisse krachten worden voortgezet." Fons Michiels was ook bijna 15 jaar lang voorzitter van het Algemeen Ziekenhuis Herentals. Die functie legde hij 2,5 jaar geleden al naast zich neer.