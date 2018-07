OCMW voert snoeiwerken uit aan 'het grotteke' 12 juli 2018

02u43 0

De grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - in de volksmond 'het grotteke' genoemd - wordt gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat hersteld voor het 100-jarig bestaan.





Het OCMW heeft de betontegels en de schuilplaats in beton- en golfplaten al laten verwijderen. In de loop van komende maanden zal de groendienst van het OCMW de klimop die over de grot groeit verwijderen.





Dan pas kan de firma die de grot zal restaureren goed inschatten welke schade er is aan de achterzijde van de grot. Het is immers nu al duidelijk dat de klimop, die diep in de grot is gegroeid, schade heeft berokkend aan het beton. (WDH)