OCMW steunt vzw Feestvarken 21 februari 2018

vzw Feestvarken, een organisatie die verjaardagspakketten maakt voor kinderen in armoede, gaat ook in zee met het OCMW van Herentals, waar ze hun feestpakketten kwam voorstellen. Meer dan dertig gemeenten hebben zich intussen voor het project geëngageerd. Een feestpakket heeft een waarde van ongeveer 40 euro. Het kan samengesteld worden dankzij sponsors en giften. De sociale dienst van het OCMW zorgt ervoor dat alles anoniem verloopt, en dat de geschenken bij de ouders terechtkomen, zodat het voor de kinderen een echte verrassing is. De actie is gericht op kinderen tussen drie en twaalf jaar.





