Numismatica organiseert jaarlijkse internationale muntenbeurs Jef Tegenbos

04 december 2018

10u23 0

Numismatica, de muntenclub uit Herentals, organiseert op zondag 9 december de internationale muntenbeurs ‘Coint Event’. Meer dan honderd standhouders, afkomstig uit zeven verschillende landen, maken hun opwachting. Het aanbod bestaat uit munten, biljetten, penningen en medailles.

De muntenbeurs heeft plaats in sporthal De Vossenberg, Markgravenstraat 107 in Herentals. De deuren zijn geopend van 8 uur tot 15 uur. Om 11 uur is er een lezing over Romeinse muntschatten. De toegang bedraagt 2 euro. Kinderen kunnen gratis binnen.