Noorderwijk Alive 20 augustus 2018

02u30 0

Op vrijdag 31 augustus vindt aan het Statieplein Noorderwijk Alive plaats. De wielerwedstrijd start om 19 uur en eindigt omstreeks 20.30 uur. Vanaf 21 uur is er een fuif die tot 3 uur mag duren. Om het evenement veilig te laten verlopen, gelden de volgende verkeersmaatregelen. Op vrijdag 31 augustus tussen 18 uur en 22 uur geldt in de Morkhovenseweg, Voortkapelseweg, Schommestraat, Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos gedeeltelijk éénrichtingsverkeer. Op vrijdag 31 augustus tussen 17 uur en 21.30 uur is er een stilstaan- en parkeerverbod op het parcours langs de Morkhovenseweg, Voortkapelseweg, Schommestraat, Zandhoevestraat, Hoogton en Witbos.





(WDH)