Nog meer haarden van blauwalgen op kanalen 24 augustus 2018

Het probleem van de blauwalgen op de Kempense kanalen breidt nog uit. Eerder al werden er blauwalghaarden vastgesteld in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo. Nu duikt de bacterie ook op in een deel van het Kanaal Dessel- Kwaadmechelen. Daarom wordt het recreatieverbod dat al van kracht was nog uitgebreid. Het besluit geldt voor het kanaal Dessel-Kwaadmechelen vanaf het kanaal Bocholt-Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw. Het water mag zeker niet opgepompt worden om gewassen te besproeien of om vee water te geven. Er is ook een verbod om te kajakken, kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden. Zwemmen is en blijft absoluut verboden in alle bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. (VTT)