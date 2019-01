Nieuwjaarsconcert van 29 Bataljon Logistiek in ‘t Schaliken Jef Tegenbos

08 januari 2019

Het jaarlijks nieuwjaarsconcert, dat georganiseerd wordt door het 29 Bataljon Logistiek uit Grobbendonk, en doorgaat in cultuurcentrum ‘t Schaliken van Herentals, heeft plaats op vrijdag 25 januari. Het concert wordt gebracht door de Koninklijke muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Commandant kapelmeester Yves Segers. De aanvang is om 20 uur, de deuren zijn geopend vanaf 19 uur. De toegang bedraagt 25 euro. Kaarten kunnen gereserveerd worden via e-mail: 29bnlog-communicatie-dl@mil.be of: www.29bataljonlogistiek.be.

Voor de aanvang zal het 29 Bataljon Logistiek vier cheques overhandigen aan evenveel goede doelen. Olivia Fund, Revalidatiecentrum Pulderbos, Zuidkempische Werkplaatsen en vzw Ter Loke zullen de opbrengsten ontvangen van de diverse activiteiten die het voorbije jaar werden georganiseerd.