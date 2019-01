Nieuwjaarsconcert in Zandkapel van Noorderwijk Jef Tegenbos

21 januari 2019

De afdelingen van het Davidsfonds van Noorderwijk en Morkhoven organiseren op zondag 27 januari voor de vijfde keer samen een nieuwjaarsconcert. Het Flanders Harp Quartet is te gast en brengt de mooiste transcripties en het originele repertoire voor harpkwartetten. Het optreden heeft plaats in de Zandkapel in Noorderwijk en begint om 15 uur. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie. De toegang bedraagt 25 euro of 15 euro voor houders van een Davidsfonds cultuurkaart.