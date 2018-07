Nieuwe namen en hittemaatregelen na-Tourcriterium 30 juli 2018

02u32 0 Herentals De organisatoren van het Boretti na-Tourcriterium, dat op donderdag 2 augustus plaatsvindt, heeft met Mathieu Van der Poel en Sonny Cobrelli nog twee nieuwe renners kunnen strikken. Voor de tweedaagse Herentals Fietst en Feest neemt men ook maatregelen tegen de hitte.

"Mathieu is amper 23 jaar en nu al een vaste waarde in het wielrennen", vertelt een trotse voorzitter Charles Van de Wouwer. "Net als Wout Van Aert bewees hij al meer dan een keer dat zijn mogelijkheden veel verder gaan dan het veldrijden. We zijn trots dat hij voor het criterium in Herentals kiest." Mede-organisatoren Philippe Mariën en Erwin Vervecken glunderen ook met de komst van Sonny Cobrelli. "Een naam die kenners zeker zal aanspreken", klinkt het. De organisatoren doen ook enkele investeringen om ervoor te zorgen dat het publiek genoeg verfrissing heeft. "We zullen, als we alle toestemmingen op tijd krijgen, een vernevelingsinstallatie plaatsen op de Noordkant van de Grote Markt. Dat is de kant waar het podium staat", zegt Van de Wouwer. Vrijdag tussen 13 en 18 uur is er bij een flesje mineraalwater aan de standen een tweede flesje gratis. De brandweer zorgt voor een regengordijn op het parcours. De VIP-tent zal ten slotte nog airco krijgen. (WDH)