Nieuwe kleedkamers voor sporters Sport Vlaanderen

05 maart 2019

18u37 0 Herentals De Vlaamse Overheid, afdeling Sport zal investeren in nieuwe kleedkamers voor Sport Vlaanderen Herentals, ook de fitness en vechtsportzaal zal een renovatie krijgen. De uitvoering is voorzien in 2020.

De vergunning voor de werken zal nog dit jaar aangevraagd worden. Ook zal er een studie komen om de inkom en de burelen beter in te richten en toegankelijker te maken voor de bezoekers. Yoleen Van Camp, schepen van Sport, kan deze beslissing alleen maar toejuichen, al blijft er naar haar mening nog veel werk aan de infrastructuur.

“De ijspiste is tot de draad versleten, en met de open structuur gaat heel wat energie verloren. Hiervoor willen we enkele oplossingen bekijken", zeg van Camp. “Ook het zwembad is dringend aan renovatie toe en we willen kijken of de warmte die de koeling van de ijspiste genereert niet gebruikt kan worden voor de verwarming van het zwembad.”

Aan sporthal de Vossenberg is er recent camerabewaking geplaatst. “Het nieuwe bestuur wil bekijken of bestaande clubs beter gefinancierd en ondersteund kunnen worden om het aanbod van G-sporten te kunnen uitbreiden”, zegt Peter Bellens, schepen van Personen met een handicap.