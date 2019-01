Nieuwe bestemming voor oude rusthuis Sint Anna Kristof Baelus

16u37 0 Herentals Vzw Den Brand uit Mol zal in het oude gedeelte van het Herentalse rusthuis Sint-Anna binnen enkele jaren zijn intrek nemen. Hiervoor zijn er nog verbouwingswerken nodig die het mogelijk zullen maken de bewoners van de beste zorgen te voorzien.

De bewoners van het oude rusthuis Sint Anna hebben enkele jaren geleden reeds de overstap gemaakt naar hun nieuw gebouw. De oude gebouwen zullen in erfpacht aan vzw Den Brand worden overgemaakt. Zij zullen deze oude gebouwen verbouwen tot een zorgcentrum voor hun bewoners.

“We hebben pas onze bouwvergunning rond, de verbouwingen zullen starten in het najaar. In 2020 hopen we intrek te kunnen nemen in de twee vleugels van het oude rusthuis”, zegt directeur van vzw Den brand Jo Stas. “We voorzien in één vleugel een huisvesting voor acht oudere mensen die meer zorgbehoevend zijn, zo kunnen we ze de specifieke zorgen geven die ze nodig hebben. De andere vleugel voorzien we huisvesting voor twaalf personen met een beperking die een algemene verzorging nodig hebben.”