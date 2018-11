Nieuwe aanpak voor de berging van gezonken binnenschip in Albertkanaal Kristof Baelus

23 november 2018

14u37 0 Herentals De bergingswerken van de Dandia die momenteel al meer als een week gezonken in het Albertkanaal ligt zal worden gewijzigd. Doordat het schip al zolang in het water ligt zal de lading op een andere manier uit het schip gehaald moeten worden.

Momenteel is de bergingsfirma bezig met het demonteren van de luiken van het laadruim. De lading zal niet zoals eerst voorzien werd met een kraan uit de laadbak geschept worden. Doordat het schip al een tijdje in het water ligt is de consistentie van het kunstmest veranderd. Hierdoor is het te moeilijk de lading uit het schip te halen op de voorziene manier. Via een zandpomp zal het kunstmest uit het laadruim gezogen worden en in een achterliggende container gepompt worden.

Nadien zal met een boot rond het schip gevaren worden om speciale spanbanden onder de romp van het schip te leggen. Deze zullen in een latere fase gebruikt worden om het schip uit het water te tillen. Als alle werken goed verlopen zou het schip zondag weer moeten drijven en zal het aan de eigenaar terug worden bezorgd.

Gezien de schipper enkel afstand deed van de bergingswerken en niet van de lading of het schip zal hij ook zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de lading.