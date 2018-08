Nieuw: trailrun in Prinsenpark TOT 30 KILOMETER LOPEN DOOR DE BOSSEN EN OVER DE HEUVELS JEF VAN NOOTEN

13 augustus 2018

02u26 0 Herentals De Kempen krijgt er een nieuwe loopwedstrijd bij. Een Trailrun met start en aankomst in het Prinsenpark in Retie. Het is de eerste trailrun in de Kempen. "Voor beginnende trailrunners is er een rondje van 8 kilometer", zegt Wim Godschalk.

Trailrunning zit in de lift. De loopwedstrijden zijn vooral bekend in Nederland en Wallonië, maar ook in Vlaanderen zijn dit soort loopwedstrijden aan een opmars bezig. Bijvoorbeeld in Limburg staan er dit jaar nog enkele trailruns op het programma. Dankzij de Retiese afdeling van de Arendonkse atletiekclub ARAC kunnen ook Kempenaars zich voortaan in eigen streek aan een trailrun wagen. "Trailrunning is lopen door de natuur, over een lange afstand, op onverharde wegen. Hoogteverschillen worden zoveel mogelijk opgezocht", vertelt Wim Godschalk van de Werkgroep Retie Trail van ARAC. "De deelnemers zijn ook in grote mate zelfvoorzienend. Ze nemen zelf hun eten en drinken mee voor onderweg."





Onverhard

De organisatoren van Retie Trail hielden al die kenmerken van trailrunning in hun achterhoofd toen ze het parcours voor de loopwedstrijd uittekenden. "In het Prinsenpark en de Retiese bossen kun je genieten van de prachtige natuur in onze regio. Elk heuveltje dat je onderweg tegenkomt, moet je over. Meer dan 80% van het parcours is onverhard. En afhankelijk van de afstand zijn er onderweg maar één of twee bevoorradingsposten. Al zijn die dankzij onze sponsors wel rijkelijk gevuld", aldus nog Wim Godschalk.





Voor de eerste editie van Retie Trail voorzien de organisatoren drie verschillende afstanden: 8, 15 of 30 kilometer. "De ervaren trailrunners kunnen kiezen voor 15 of 30 kilometer. Voor de beginners is er een rondje van 8 kilometer", zegt Godschalk. "Je loopt geen rondjes. Alle afstanden bestaan uit één grote toer. We willen zoveel mogelijk mensen van lopen en trailrunning laten proeven, daarom die korte afstand. De nadruk ligt ook niet op snelheid of winnen. We voorzien een tijdsopname en er zullen heel sterke trailrunners aan de start komen. Maar we willen iedereen vooral laten genieten van sporten in de natuur."





Mikken op 300 deelnemers

Het evenement vindt plaats op 28 oktober. De organisatie hoopt op enkele honderden deelnemers. "Voor een eerste editie is het moeilijk in te schatten hoeveel deelnemers je mag verwachten. Maar verscheidene loopgroepen hebben hun komst al bevestigd. De eerste vijftig inschrijvingen zijn binnen. We hopen toch minstens op 300 deelnemers. We willen deze wedstrijd jaarlijks herhalen. We zullen de deelnemers wel bevragen over de afstanden. Mogelijk komen er dan volgend jaar nog meer of langere afstanden bij."





Tijdens Retie Trail is ook een kidsrun (drie leeftijdscategorieën van 4 tot 11 jaar) en een G-run. Zij lopen 500 of 1.000 meter. Supporters en toeschouwers kunnen tijdens de wedstrijd vrij wandelen in het Prinsenpark.





Inschrijven kan via www.retietrail.be.