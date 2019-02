Nieuw stadsbestuur krijgt tegenkanting over nieuwe sporthal Noorderwijk Kristof Baelus

14 februari 2019

08u04 0 Herentals Op vraag van de lokale sportclubs uit Noorderwijk besloot de stad vorige legislatuur al dat er nood was aan een nieuwe sporthal in de Herentalse deelgemeente. Het memorandum van overeenkomst dat ze van het nieuwe bestuur voor ogen kregen kon rekenen op veel tegenkanting.

Door verschillende procedures liep het dossier vorige jaren niet van een leien dakje, het stadsbestuur sloot ondertussen wel een memorandum van overeenstemming af met golfclub Witbos.

“Op de eerste gemeenteraad hebben we een document neergelegd aan de gemeenteraad dat vraagt of de piste Witbos kans op slagen heeft”, zegt Yoleen Van Camp (N-VA). “Dit geeft ons het mandaat om het overleg te starten en te zien dat dit tot de mogelijkheden behoort of niet.”

De oppositie was niet tevreden dat dit dossier op de eerste gemeenteraad aan bod kwam. Nog minder waren ze tevreden met de inhoud van het memorandum.

“Juridisch is deze tekst zeker niet correct”, zegt Peter Verpoorten (Groen).

Ook merkte de oppositie enkele veranderingen op bij de vergelijking tussen de vroegere tekst en de nieuwe tekst.

“In de tekst staan een aantal zaken waar ik het absoluut niet mee eens ben. Zo bevat de tekst de term ‘fiscale optimalisatie”, maar wat wil dit zeggen? Een memorandum is niet onschuldig, klinkt het bij Jan Bertels (sp.a). “Ook spreken ze in de nieuwe tekst over niet over een gedetailleerde plaats voor de nieuwe sporthal maar wel over een plaats op de site, en over de toegangsweg moet nog onderhandeld worden. We kunnen tocht niets tekenen als we niet weten wat we in de plaats krijgen.”

Mien Van Olmen (CD&V) liet het punt op een latere zitting weer aan bod komen, nadat het dossier besproken werd op een speciale commissievergadering.