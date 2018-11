Nieuw kantoor Hays officieel geopend Kristof Baelus

13u55 0 Herentals Hays opende zijn nieuw kantoor in Herentals op de Atealaan 34. Een groeiend aantal pendelaars verlaat de grote steden zoals Antwerpen en richt zich tot de centrumsteden zoals Herentals. Hier wil de recruteringsspecialist dan ook graag op inspelen.

Met de keuze voor Herentals zet Hays Belgium voet aan grond in de Kempen en opent het deuren voor nieuwe locaties in Limburg. Het drukke verkeer van en naar Antwerpen en Brussel schrikt sollicitanten vaak af. Kleinere bedrijven in de Kempen en Limburg hebben stilaan één groot voordeel tegenover de grote bedrijven met hoofdkantoren in grotere steden, ze zijn makkelijk bereikbaar.

“We kunnen veel via onze digitale kanalen maar voor tests en gesprekken ontmoeten we kandidaten liever in levende lijven. Zo willen wij ons ook onderscheiden van andere spelers op de markt” zegt Managing Director Robby Vanuxem.

Het bedrijf wist recent opnieuw een positieve groei van maar liefst 24% te maken. Het recruteringsbureau onderscheidt zich door zijn gespecialiseerde werk in niche markten.