Neve in 't Schaliken 26 januari 2018

In het kader van 'Jazz in Thals' is op vrijdag 9 februari pianist Jef Neve te gast in 't Schaliken van Herentals. Hij brengt er zijn Spirit Control Tour, samen met een driekoppige ritmesectie en een strijkkwartet. Het concert begint om 20.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 25 euro. Reserveren kan in 't Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals.





Telefoon: 014/21.90.88. (TJH)