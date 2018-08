Netepark rondt kaap van 50.000 bezoekers 07 augustus 2018

02u53 0 Herentals Het Netepark in Herentals heeft gisteren de 50.000ste bezoeker van deze zomer over de vloer gekregen. "Nog nooit ontving het park zoveel bezoekers in de maand juli", klinkt het bij de stad.

De stad Herentals maakt er al enkele jaren een traditie van om de 50.000ste bezoeker van het Netepark in de bloemetjes te zetten. Ook dit jaar was dat het geval. Nooit eerder moest die huldiging al zo vroeg in augustus georganiseerd worden.





Twee jaar geleden wandelde de 50.000ste bezoeker pas binnen op 19 augustus. Vorig jaar moest het Netepark zelfs wachten tot op de laatste dag van de zomervakantie, 31 augustus, om de kaap van 50.000 bezoekers te ronden. Dit jaar werd dat aantal gisteren al bereikt. Rond het middaguur wandelde de 50.000ste bezoeker van deze zomer binnen. "Nog nooit ontving het Netepark zoveel bezoekers in juli", klinkt het bij stad.





De eer om de 50.000ste bezoeker van deze zomer te zijn, was weggelegd voor Ines Verschaeren en Heidi Van Aerschot. Zij kwamen met hun kinderen Matteo Stichelbaut, Cara Stichelbaut en Quin Sprengers een dagje afkoelen in het openluchtzwembad van het Netepark.





De winnaars kregen een verwenpakket overhandigd met een 20-beurtenkaart, 10 jetons voor de geur- en stoombaden, en een tegoedbon voor een etentje in de cafetaria. (JVN)