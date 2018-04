Netepark klaar voor Afterwork en Replay Festival 27 april 2018

02u37 0 Herentals Aan het Netepark in Herentals worden de laatste handen gelegd aan de opbouw van de negende editie van het Afterwork Festival op vrijdag en het Replay Festival op zaterdag, het eerste festivalweekend van het seizoen kan dus bijna van start gaan.

"Op vrijdag organiseren we het grootste Afterwork Festival van het land waar 2.000 mensen welkom zijn", zegt organisator Jelte Lambaerts. "Dan focussen we vooral op retromuziek, nineties en komen onder meer DJ BVL en Dorothée Vegas en Like Mike het beste van zichzelf geven. Zaterdag is het de beurt aan het Replay Festival van 12 tot 24 uur met o.a. Dj Coone, Kenn Colt, Mark With a K, Jebroer en Boef."





Nieuw is dat de organisatie zelf voor de eetmogelijkheid zorgt. "We hebben een eigen chef-kok. Frietjes, hamburgers, kebab, nachos, hij steekt ze allemaal in een nieuw jasje", zegt Jelte. Voor het Replayfestival zijn al 4.500 tickets de deur uit, aan de kassa is er nog de mogelijkheid om tickets te kopen. (MVBO)





Meer info op www.replayfestival.be