Neteland promoot buitenspelen met nieuwe campagne 03 april 2018

02u38 0 Herentals De gemeenten van het Neteland - Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar - hebben de handen in elkaar geslagen om buitenspelen te promoten. Ze doen dat onder meer door alle vrijetijdsactiviteiten in één kalender te bundelen, een promotiefilmpje te verspreiden en drie Buitenspeeldagen in plaats van één te organiseren.

Voor de campagne deden de gemeenten beroep op zes lokale bekende gezichten. Onder meer gewezen wereldkampioen veldrijden Bart Wellens en actrices Lauren Müller en Grietje Vanderheijden kwamen gisteren mee de aftrap geven aan het Speelbos in Herentals.





Om buitenspelen te stimuleren hebben de gemeenten de krachten gebundeld. "Alle vrijetijdsactiviteiten hebben we in één kalender gebundeld: UiT in Neteland", vertelt Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar en voorzitter van projectvereniging 'Neteland'. "Daarnaast hebben we alle openbare speelzones - 71 in totaal - in de regio verzameld in een handige map van Google Maps, met daarbij de coördinaten en leuke 360°-foto's. Ten slotte zullen we buitenspelen aanmoedigen door niet één, maar drie Buitenspeeldagen te organiseren. Zo kan men drie opeenvolgende woensdagen - van 18 april tot 2 mei - ergens in het Neteland buitenspelen." Er werd ook nog een promotiefilmpje gelanceerd met daarin twee jongeren uit de regio in een hoofdrol. Jordy Janssens, de meest gevolgde vlogger van België, en acteur Amir Motaffaf motiveren in het filmpje Neteland-jongeren om meer buiten te spelen en te 'chillen'. (WDH)