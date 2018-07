Neteland Bibliotheek zet de deuren open 17 juli 2018

02u50 0

De bibliotheken van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar besloten om nauwer samen te werken onder de noemer Neteland Bibliotheek.





Om de nauwere samenwerking in de kijker te plaatsen, zetten de vijf bibliotheken hun deuren open op zaterdag 18 augustus. Je kan je die dag laten verwennen met een hapje, een drankje en een speciale act.





Alle bibs zijn geopend tijdens de normale openingsuren. Op bepaalde tijdstippen staat er iets speciaal op het programma. Zo is er om 10 uur een signeersessie door striptekenaar Charel Cambré in Grobbendonk, om 11 uur is er een aperitiefoptreden van Country Feedback Club in Olen en in Vorselaar komt om 13 uur auteur en illustrator Liesbet Slegers op bezoek. Ook in Herenthout is er een signeersessie van Charel Cambré om 14 uur, bovenop een optreden van Mario Fernandez. In Herentals vindt er ten slotte om 16 uur een familievoorstelling van De Leesbeesten plaats. (WDH)