Negen verdiepingen klimmen op Turnova WOONTOREN IS BLIKVANGER OP OPEN WERVENDAG JEF VAN NOOTEN

05 mei 2018

02u28 13 Herentals De woontoren van het Turnova-project in Turnhout vormt zondag de blikvanger van de Open Wervendag in de Kempen. Bezoekers kunnen de toren beklimmen tot de 9de verdieping. "Bij mooi weer is de Westpoint-toren van Tilburg te zien."

Tijdens Open Wervendag op zondag 6 mei worden in de Kempen twee grote werven open gesteld voor het publiek. De meest in het oog springende werf is zonder twijfel het Turnova-project aan de Grote Markt in Turnhout. Het grote publiek kan er voor het eerst de woontoren beklimmen. De bezoekers geraken tot aan de 9de verdieping, 33 meter hoog. "Bezoekers kunnen de trappen beklimmen tot de 9de verdieping en genieten van het adembenemende uitzicht over Turnhout. Bij mooi weer is zelfs de Westpoint-toren van Tilburg te zien", zegt Mattthias Hufkens, projectleider bij Interbuild.





De Turnova Toren zal uiteindelijk 20 verdiepingen tellen en 72 meter hoog zijn. Het gebouw zal dan de hoogste woontoren van de Kempen zijn. Sinds december 2016 is de aannemer bezig met de bouw van de toren. Om de twee weken komt er een verdieping bij. "Met nog 4 bouwlagen te gaan, kunnen we de meiboom normaal gezien nog voor het bouwverlof plaatsen", aldus nog Hufkens.





Ook wie de toren liever niet beklimt, kan op Turnova terecht tijdens de Open Wervendag. "Zij kunnen de plannen voor Theater 1900 en de ondergrondse parking ontdekken. Bezoekers kunnen ook onder het hotel wandelen."





Hoewel een groot deel van Turnova nog een werf is, is er ook al veel 'leven' op de site. Sinds september vorig jaar is de Kunstencampus in gebruik. En een 60-tal inwoners hebben al hun intrek genomen in hun nieuwe appartement. "Daar komen binnenkort nog minstens 350 mensen bij. 60% van de appartementen is inmiddels verkocht", klinkt het. "Elke dag ziet de werf er weer wat anders uit. Momenteel zijn we bezig met de waterdichting van de ondergrondse parking." De opening van het nieuwe stadsdeel in Turnhout is voorzien in het voorjaar van 2019. Deze editie van Open Wervendag wordt dus de laatste waar het Turnova-project aan meedoet. Door de trappen is de Turnova-werf niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Ook huisdieren zijn niet toegelaten. Stevige schoenen zijn aangewezen.





Zwembad in Mol

In Mol wordt zondag het nieuwe zwembadencomplex Vita Den Uyt open gesteld voor het publiek. "Hier wordt gebouwd aan een nieuw zwembadencomplex dat zijn deuren opent in maart 2019. Via een uitgestippeld parcours door en rond de werf maken bezoekers kennis met het gebouw, de architectuur en gebruikte technieken", zegt schepen voor Sport Christophe Verdonck. "Op Open Wervendag zullen de ruwbouwwerken zo goed als afgerond zijn, daarna wordt gestart met de afwerking en de technische installaties. Aangepast schoeisel is aangeraden."