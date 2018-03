Negatief advies voor windmolenproject Hoevereveld 09 maart 2018

02u50 0

De stad Herentals heeft een negatief advies gegeven voor de komst van windmolenproject Hoevereveld. Dit deden ze ook al voor de windturbines in Plassendonk. De windmolens overschrijden de draagkracht van de omgeving.





Geen windmolens op Hoevereveld. Dat advies gaf het stadsbestuur door aan de Provincie Antwerpen. "Net zoals voor de windturbines in Plassendonk aan de overzijde, heeft dit project het maatschappelijk draagvlak overschreden", vertelt Herentals' burgemeester Jan Bertels. In het windmolenpark Hoevereveld waren twee windmolens ingepland evenwijdig met de E313, aan de overzijde loopt het dossier over de inplanting van drie windmolens in Plassendonk. "Het project Hoevereveld voldoet niet aan alle opgelegde voorwaarden. De molens zouden teveel geluidshinder veroorzaken en slagschaduw met zich meebrengen. Er werd niet gekeken naar hoe de hinder beperkt kon worden en we moeten ook de nabijheid van de scholen in het achterhoofd houden." Bertels benadrukt nog wel dat de stad niet tegen windmolens is of tegen groene energie. "We hebben al veel windmolenprojecten wél goedgekeurd, maar de implementatie hier is niet oké." De provincie Antwerpen buigt zich nu over het negatief advies, de beslissing valt nog dit voorjaar. (MVBO)